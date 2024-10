Festival Vivaldi: Alla Provincia di Cosenza virtuosismi tra classico e contemporaneo

La Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza sarà il palcoscenico del Festival Antonio Vivaldi, per una serata di pura eccellenza musicale che si terrà domani, domenica 20 ottobre alle 18.

Si aprirà con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 12 K414 di W. A. Mozart, una delle sue prime opere viennesi, dove il virtuosismo pianistico si sposa perfettamente con l’intimità orchestrale.

Il maestro Maurizio Barboro, già noto per la sua sensibilità interpretativa, accompagnerà l’orchestra in questa gemma classica, con l’Andante centrale che risuonerà come un dialogo tra solista e orchestra, esemplificando il perfetto equilibrio tra le sezioni.

Il momento clou sarà la prima esecuzione nazionale di Songe Exotique, una composizione di Albena Petrovic Vratchanska, che esplorerà le sonorità più profonde e inedite del clarinetto basso e del clarinetto, con i maestri Raffaele e Nicola Bertolini.

Una sfida interpretativa e tecnica che porterà il pubblico in un viaggio sonoro tra timbri esotici e atmosfere suggestive, in un’opera che rompe gli schemi convenzionali, esaltando il contrasto tra i registri strumentali.

Il concerto si concluderà con la splendida Holberg Suite op. 40 di Edvard Grieg, dove l’Orchestra Sinfonica di Cosenza, diretta dal talentuoso Miguel Campos Neto, darà prova di maestria attraverso una serie di movimenti che richiamano le danze barocche.

Dal maestoso Preludio alla dolce Aria, fino al brioso Rigaudon, ogni sezione strumentale sarà protagonista in questo capolavoro che unisce l’eleganza del passato all’energia moderna.

Un evento che è un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica, un momento di fusione tra passato e presente, dove tecnica, virtuosismo e innovazione si incontrano per offrire un’esperienza musicale indimenticabile.