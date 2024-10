Petilia, cane cade in un pozzo di oltre tre metri: salvato dai Vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi - domenica 20 ottobre - intorno alle ore 10:30, una squadra dei Vigili del fuoco di Petilia Policastro è intervenuta per la caduta di un cane precipitato in un pozzo di oltre tre metri, in località Camellino.

Il povero animale, è stato così recuperato dagli operatori, con l’attrezzatura di dotazione, fortunatamente in buono stato di salute ed in tempo, viste le condizioni atmosferiche e l'arrivo di forti piogge che avrebbero potuto mettere in serio pericolo la sua vita.

Al momento il cane è in custodia nella stazione degli stessi Vigilfuoco, in attesa dell'arrivo del veterinario del Pet Servise di Torre Melissa.