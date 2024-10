Maltrattata e violentata dal marito, che finisce in carcere

Costretta a subire maltrattamenti ma anche violenza sessuale dal marito, persino alla in presenza di altri familiari. Protagonista, suo malgrado, di questo ennesimo caso di soprusi tra le mura domestiche una donna che ha visto scrivere (ci si augura) la parola fine su una vicenda che sarebbe durata almeno per due anni, ovvero per il tempo della convivenza con l’uomo.

Domenica scorsa, infatti, gli uomini della Polizia di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal Gip del Tribunale locale su richiesta della Procura - a carico del marito che dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Il soggetto, uno straniero residente a Catanzaro, è stato bloccato al suo rientro in Italia presso l’aeroporto di Lamezia Terme, dagli agenti della Squadra Mobile con la collaborazione degli operatori della Polizia di Frontiera Aerea.