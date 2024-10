Drammatico frontale a Roggiano Gravina: un morto ed un ferito

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina nel comune di Roggiano Gravina, nel cosentino, dove due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la Strada Provinciale 123. Nei due mezzi coinvolti - una Alfa Romeo 159 ed una Fiat Punto - si trovavano solo i rispettivi conducenti.

Ad avere la peggio l'uomo alla guida della Fiat, che sarebbe morto sul colpo. Rimasto ferito seriamente, pur non essendo in pericolo di vita, l'altro autista. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 ed ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri per i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa al traffico fino al termine delle operazioni.

Notizia in aggiornamento