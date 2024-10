Movimentando: Crotone chiede risposte, appello urgente al sindaco Voce

"Il consiglio comunale dell'1 ottobre ha evidenziato ancora una volta l’urgenza di affrontare le criticità ambientali che affliggono la nostra città. A distanza di tempo, nonostante le sollecitazioni dei cittadini e delle associazioni, le risposte dell’amministrazione comunale rimangono insufficienti e evasive"



E' quanto scrive Movimentando ce ritiene "inaccettabile che la salute e il benessere dei crotonesi siano messi a rischio da una gestione inadeguata del territorio" e che chiede con forza al sindaco Vincenzo Voce di rispondere ad un serie di quesiti.

Investimenti ambientali: perché i fondi derivanti dagli accordi con Eni non sono stati impiegati per migliorare le condizioni ambientali in cui siamo costretti a vivere? Si domanca ancora il movimento.



E poi, sull'ex mercato generale: il 24 maggio scorso, durante la consulta ambientale, il Sindaco si è impegnato a richiedere ad Arpacal i rilevamenti necessari per valutare lo stato di contaminazione dell'ex mercato generale. A distanza di mesi, quali sono i risultati di queste analisi? Perché non si agisce per bonificare un sito così altamente contaminato e prevenire l’inquinamento da amianto?

Inoltre, Infrastrutture idriche: quando verranno finalmente risanate le vetuste condotte idriche e potenziato il depuratore? Gestione dei rifiuti: come intende risolvere il problema della gestione dei rifiuti solidi urbani ed in particolare della raccolta differenziata che stenta ad andare a regime?

Ed infine, Tutela del paesaggio: quali misure adotterà per salvaguardare il nostro patrimonio paesaggistico, minacciato dalla proliferazione delle pale eoliche e dalla cementificazione? Mobilità sostenibile: come intende incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento atmosferico?



"Non si può più tergiversare. I cittadini di Crotone hanno il diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro. Chiediamo al Sindaco Voce di assumersi le proprie responsabilità e di dare risposte concrete a queste legittime preoccupazioni" concludono da Movimentando.