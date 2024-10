Impiega lavoratrice priva di permesso di soggiorno: una denuncia a Gioia Tauro

Avrebbe impiegato nella sua attività commerciale una donna extracomunitaria priva di permesso di soggiorno, e dunque permanente su suolo nazionale senza alcuna autorizzazione. Lo hanno scoperto gli agenti del commissariato di Gioia Tauro nel corso di una serie di controlli volti proprio a verificare il rispetto delle normative e delle leggi sul lavoro.

Nella fattispecie, la donna - di nazionalità georgiana - risultava impiegata in un locale di Gioia Tauro, pur non avendo alcuna assunzione. Ma non solo: la stessa non disponeva neppure di permesso di soggiorno, in quanto quello precedente (scaduto nel settembre del 2023) era stato richiesto per usufruire di visite mediche.

Al termine delle attività ispettive, la titolare dell'esercizio commerciale è stata denunciata a piede libero.