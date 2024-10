Cosenza. Gara operatore contro incendi, convenzione Provincia-Calabria Verde

La Provincia di Cosenza si conferma centrale nel territorio regionale, quale istituzione a supporto anche di enti diversi da quelli tradizionali – i comuni – già delineati dalla Legge Delrio.

È il caso odierno della sottoscrizione della Convenzione con Calabria Verde per la gara che dovrà individuare l’operatore che si occuperà del contrasto agli incendi in Calabria, con l’affidamento del “Servizio aereo regionale mediante l’impiego di elicotteri per le attività di prevenzione, estinzione incendi boschivi e ricognizione aree boscate da eseguirsi nel territorio regionale”.

Dopo la Prefettura, la Regione Calabria, i Consorzi di Bonifica e l’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, oggi è stata la volta di Calabria Verde.

Con il supporto burocratico-gestionale del Dirigente della Sua Giovanni De Rose e di Umberto Malagrinò, Rup dell'ente regionale, la Presidente Rosaria Succurro e il Direttore Giuseppe Oliva, per Calabria Verde, hanno sottoscritto apposita Convenzione per la gestione degli appalti collegati agli interventi in programma.