Dopo il rinvio dello scorso fine settimane per le avverse condizioni meteo, cresce l’attesa per la quinta edizione dell’Ottobrata Sidernese, in programma giovedì 31 ottobre e venerdì I novembre nel borgo medievale di Siderno Superiore.

Organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni (col coordinamento del consigliere Carmelo Scarfò) e dalla Pro Loco presieduta da Antonella Scabellone, con la direzione artistica affidata a Pasquale Battaglia, è la terza Ottobrata in tutta Italia, dopo quelle di Roma e Zafferana Etnea.

Una manifestazione ispirata agli antichi baccanali, i riti propiziatori del paganesimo coi quali si dava il benvenuto alla stagione autunnale, finalizzati a favorire un ricco raccolto. Nelle antiche dimore gentilizie avranno luogo programmi di approfondimento culturale sin dal pomeriggio.

Palazzo Falletti ospiterà le mostre fotografiche e pittoriche sui temi della casa e dell’autunno e le performance di musicisti, attori, scrittori e poeti faranno rivivere il gusto degli antichi racconti riscaldati dal tepore di un braciere aromatizzato dalle bucce di agrumi gettate sulla cenere.

A Palazzo De Mojà si darà spazio a convegni sullo sviluppo del territorio, partendo dalle potenzialità della vicina Diga sul Lordo e di vini e vitigni calabresi. Nell’androne, poi, avrà luogo la sfilata delle creazioni di stiliste locali che metteranno in mostra abiti e gioielli.

Le attività in esterna coinvolgeranno tutto il centro storico. A cominciare dal magico e suggestivo vicolo delle candele che s’illuminerà all’imbrunire, mentre le vie principali si animeranno coi mercatini dell’artigianato e gli stand dello street food.

Per tutti e due i pomeriggi, inoltre, a partire dalle 17:30 sarà attiva l’area baby all’anfiteatro, mentre gli esperti del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria daranno vita al “Guardancielu” all’osservazione al telescopio del cielo e di Saturno, con la mostra fotografica dal titolo “Le meraviglie del cosmo” a cura di Bruno Monteleone, dell’osservatorio astronomico “La Macchina del Tempo” di Ardore Marina.

Al parcheggio di San Sebastiano, a partire dalle 17:30, sabato 31 ci sarà l’autoraduno del gruppo VWagCalabria, mentre venerdì I avrà luogo il motoraduno di Aspromunti Free Chapter, Moto Club “Magna Grecia” e Vespa Club Siderno. Per le due serate, infine, sarà possibile raggiungere l’Ottobrata col trenino tra Siderno Marina e Siderno Superiore attivo dalle 21:30.