Cinquefrondi, ha un malore e si accascia in strada: soccorsa dai Carabinieri

Brutta disavventura per una donna a Cinquefrondi, nel reggino, colpita improvvisamente da un malore mentre passeggiava per strada. La malcapitata avrebbe dapprima iniziato a barcollare per poi cadere a terra, in preda a violente convulsioni. Una scena alla quale hanno assistito, fortunatamente, due carabinieri impegnati in un regolare servizio di controllo.

I militari sono così prontamente intervenuti, allertando la centrale operativa e chiedendo l'aiuto del personale medico e sanitario. Nel mentre, notato che la malcapitata era priva di sensi, hanno iniziato le manovre di rianimazione riuscendo così a farle riprendere conoscenza.

Nel mentre giungeva il personale del 118, che ha trasportato la malcapitata nel vicino ospedale di Polistena per i dovuti accertamenti. Da li la donna ha chiesto di incontrare i militari che le hanno salvato la vita, semplicemente per ringraziarli.