Focus su piazza Sant’Agostino a Reggio: chiusa un’attività, controllate 60 persone

L’area di piazza Sant’Agostino, a Reggio Calabria, è stata il centro nevralgico di un’attività specifica eseguita dalla Polizia, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale e Metropolitana, che hanno passato al setaccio esercizi commerciali ed eseguito controlli contro l’immigrazione clandestina.

Il servizi ha consentito di identificare sessanta persone, tre delle quali sono state sanzionate per detenzione di droga ad uso personale.

Ad altre tre, tutte straniere ed irregolari in Italia, sono stati notificati da parte dell’Ufficio Immigrazione dei decreti di espulsione, di cui uno con l’obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni e due col ritiro del passaporto ed obbligo di firma. Sono anche stati adottati altri due decreti di allontanamento per altrettanti stranieri.

La Divisione Anticrimine, poi, ha adottato due fogli di via obbligatorio a carico di due soggetti colombiani con pregiudizi di polizia, che si prostituivano in un appartamento in una zona limitrofa a piazza Sant’Agostino.

Il personale della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura ha poi sospeso, per un periodo di 15 giorni, con conseguente chiusura, un’attività di distributori automatici di prodotti alimentari, bibite e bevande.

Il provvedimento è il risultato di numerosi controlli effettuati dagli agenti nell’ultimo periodo, che hanno consentito di acclarare come l’attività in questione fosse frequentata abitualmente da soggetti gravati da precedenti di polizia e penali che, quasi sempre, di pomeridiano e di sera, vi acquistavano alcolici che poi consumavano in piazza fino a tarda notte.