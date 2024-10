Reggio. Blitz al Ciccarello: scovate pistole, munizioni e anche 34 mila euro cash

Il denaro contante trovato nell'intercapedine

Un blitz interforze nel difficile quartiere di Ciccarello, a Reggio Calabria, ha consentito di levare dalle mani dei criminali due pistole risultate con la matricola abrasa e diverse munizioni, senza contare il recupero di oggetti in oro e, addirittura, più di 34 mila euro in contanti.

L’attività è stata svolta dagli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. In questo contesto, ed entrando nel particolare, la Squadra Volante e la Divisione Amministrativa e Sociale della Questura hanno rinvenuto in un locale usato come deposito di vario materiale, precisamente all’interno di uno sportello di un’auto, una pistola cal.7,65 completa di munizioni, ed un’altra pistola, una 6,35, con tanto di caricatore e proiettili, oltre ad una scatola in cartone con dentro munizionamento vario.

In un altro stabile è stata scoperta invece della marijuana, per un peso complessivo di 11 grammi; in un locale adibito a deposito, al piano terra di una palazzina, sono state poi recuperate due centraline per auto, una centralina per moto, un blocco accensione o commutatore per motociclette ed una targa d’auto rubata a gennaio scorso.

Continuando i controlli, in un appartamento abbandonato e chiuso con una porta blindata, gli agenti hanno trovato, in un’intercapedine di un muro, un involucro con due portagioie con dentro dei monili in oro per un peso di circa 320 grammi e, in un’altra stanza dello stesso appartamento, sempre in una intercapedine, un contenitore in plastica che custodiva banconote di vario taglio per un valore di più di 34 mila euro. Il tutto è stato ovviamente posto sotto sequestro.