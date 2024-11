Blitz nella Locride alla ricerca di armi e droga, spuntano 9 chili di marijuana

Quasi nove chili di marijuana contenuti in ben diciotto involucri di cellophane trasparente; una carabina della Diana, calibro 4,5 mm e senza matricola; oltre ad una sessantina di cartucce per pistola calibro 9.

È quanto hanno ritrovato, tutto ben nascosto tra la vegetazione e anche in zone adibite al pascolo di bestiame, i carabinieri di Locri durante una serie, numerosa, di perquisizioni effettuare tra i comuni di Africo e Brancaleone.

Oltre una sessantina i militari impegnati nelle attività, compresi gli specialisti dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, che hanno passato al setaccio sia abitazioni che fondi agricoli privati e demaniali della zona.

L’attività si inserisce in un quadro più ampio di operazioni disposte dal Comando Provinciale dell’Arma di Reggio Calabria, condotte dai militari in un contesto particolarmente difficile, dove l’attività di controllo sul territorio, spesso, rappresenta la principale forma di prevenzione, in grado di incidere direttamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini.