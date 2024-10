Tanta partecipazione alla “Passeggiata in Rosa” al Lido Sant'Angelo di Rossano, domenica 27 ottobre, al Lido Sant'Angelo di Rossano per quanto riguarda la prevenzione del tumore al seno.

All'appuntamento in città, organizzato nei minimi dettagli dalla vulcanica Carlotta Macini, hanno preso parte il dottor Angelo Pomillo (Direttore dell'Unità Operativa del Complesso Oncologico dell'Ospedale di Rossano), la dottoressa Alessia Perricelli (Oncologa), la dottoressa Simona Sommario (Chirurgo Plastico Ricostruttivo dell'Asl di Cosenza), la dottoressa Silvana Pirillo (Radiologa), la dottoressa Nadia Santagada (Radiologa), i dottori Ivano Schito (Oncologo e Ricercatore dell'Asl di Castrovillari), Giovanni Pirillo, Gennaro Chiurco, Francesca Borrelli, l'Associazione “Vincenzino Filippelli” Onlus, l'Associazione “E' Donna”, l'Associazione “La Mongolfiera”, l'Associazione “Il Seme che Germoglia”, l'Associazione “I Figli della Luna”, l'Associazione “Gocce nel Deserto”, l'Associazione “Anteas”, la Comunità per anziani “San Benigno”, la Cooperativa Sociale “Teniamoci Stretti”, la famiglia Notaristefano che da donato le magliette in occasione della manifestazione, ma anche numerosi cittadini.

In corteo, oltre a tanti medici ed operatori sanitari, anche Elisa Scutellà (Parlamentare del M5S) e le piccole: Patrizia e Frida (figlia del sindaco di Co-Ro Flavio Stasi). In mattinata, dopo il raduno nella piazza intitolata ai “Caduti di Nassirya” di fronte all'Hotel Murano, il corteo ha percorso tutto il Viale Mediterraneo fino al Camping Marina di Rossano.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Co-Ro che hanno garantito la sicurezza lungo tutto il tragitto. Al rientro, dopo la lunga passeggiata con un clima primaverile, a tutti i partecipanti è stato offerto un ricco buffet con dolci e crostate artigianali realizzati dalla signora Rita Domanico.

A tutti loro, inoltre, è stato consegnato un libro di poesie dal titolo: “Orizzonti Rosa” offerto dalla Tipografia Grafosud. Carlotta Macini, al temine dell'iniziativa, ha voluto ringraziare, pubblicamente, quanti hanno preso parte all'evento lanciando un messaggio, ben preciso, a tutte le donne del territorio affinché mettano in campo tutte le procedure di prevenzione, attraverso esami clinici o screening specifici, per tutelare, in tutti i modi, la propria salute.

L'esempio più importante arriva dalla stessa organizzatrice dell'evento, Carlotta Macini, che, grazie alla prevenzione, ha sconfitto il tumore al seno. Appuntamento, infine, al prossimo anno, nel mese di ottobre 2025, per quanto riguarda la “Passeggiata in Rosa” nel comune unico di Corigliano-Rossano.