Gal Terre Locridee, nasce “Passione Mediterranea Aop”

Quattro associazioni di produttori tra Calabria e Puglia per Passione Mediterranea Aop (Associazione di Organizzazioni di Produttori), aggregazione nata per accrescere le grandi potenzialità del comparto nelle regioni del sud, presentata lunedì scorso alla Regione Calabria, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo. Si tratta della prima organizzazione di produttori ortofrutticoli istituita in Calabria tramite decreto regionale e ha l’obiettivo di rendere il mezzogiorno – luogo privilegiato per l’eccellenza delle produzioni – sempre più competitivo sul mercato nazionale.

"Questo progetto è cruciale per lo sviluppo della Locride e dell’intera Calabria. Passione Mediterranea Aop non è solo un’iniziativa economica, ma un’opportunità per rafforzare la nostra identità territoriale e promuovere una sinergia che possa portare a risultati significativi. Insieme possiamo presentarci sul mercato con un paniere più ricco e variegato, in grado di attrarre l’interesse della grande distribuzione organizzata.

È tempo di dimostrare che unendo le forze possiamo ottenere stabilità e crescita - commenta Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee che, essendo presidente di Op Fru.J.T., va anche a rivestire il ruolo di consigliere d’amministrazione dell’Aop.

Presidente dell’Aop è stato designato all’unanimità Nicola Cumino, attuale presidente della Op Ortocal, che in passato ha rivestito molti e importanti ruoli nel comparto, tra cui quello di direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.

Oltre a Op Fru.J.T., presieduta da Macrì, dell’aggregazione fanno parte le calabresi Op Copam Toc e Op Ortocal e la pugliese Op Arca Fruit. Insieme, queste realtà generano 29 milioni di euro di produzioni ortofrutticole attraverso 1.404 soci produttori che gestiscono oltre 1.500 ettari di terreni nei territori calabresi e pugliesi, offrendo alla grande distribuzione una gamma vasta di prodotti di alta qualità tra agrumi e ortaggi.

"Sono molteplici i vantaggi che, con un impegno comune e una programmazione accurata, possono derivare da questa unione. Le azioni congiunte generano benefici effetti moltiplicatori, vanno a incidere in maniera più significativa, aprono nuovi spazi.

Il settore ortofrutticolo è una miniera di ricchezze per la Calabria e per il sud, ma solo facendo rete in maniera strutturata si ottengono risultati pari alle grandi potenzialità di cui disponiamo. Passione Mediterranea è l’inizio di un nuovo percorso molto importante, perciò ringraziamo la Regione Calabria e l’assessore Gallo che, ancora una volta, sostiene passi fondamentali per lo sviluppo economico del territorio" - conclude Macrì.