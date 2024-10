San Marco Argentano. Gli trovano coca, cartucce e contanti: coppia ai domiciliari

Un uomo ed una donna sono stati arrestati in una zona rurale della cittadina di San Marco Argentano, nel cosentino, dopo che i poliziotti della Squadra Mobile di Cosenza li hanno trovati con droga e munizioni.

Gli agenti sono arrivati di prima mattina facendo visita ai terreni e all’abitazione degli arrestati. Durante le operazioni la donna, che si trovava fuori casa, è rincasata e davanti ai poliziotti, con la scusa di avere urgenza di recuperare qualcosa, è andata in bagno uscendone subito dopo e avviandosi verso la sua auto, cercando di scansare il controllo sostenendo che doveva recarsi di fretta al lavoro.

I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento, le hanno chiesto di mostrare il contenuto della borsa che aveva con sé al cui interno, difatti, è stato trovato un barattolo contenente 36 grammi di cocaina e una somma di oltre 2400 euro in banconote da piccolo taglio.

In seguito è rientrato a casa anche il convivente, insieme al quale si è proceduto a perquisire l’appartamento e la proprietà. Al termine sono state scovate dieci cartucce per pistola, un bilancino elettronico di precisione, e un’ulteriore somma di quasi 1200 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

Tenuto conto delle risultanze dell’attività di polizia giudiziaria, l’uomo e la donna sono stati arrestati e successivamente sottoposti ai domiciliari.