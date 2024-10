Politiche sociali. Cinque nuove professionalità assunte al Comune di Crotone

Hanno preso servizio, questa mattina, cinque nuove professionalità, vincitrici dei concorsi indetti dall’amministrazione comunale di Crotone. Si tratta di due funzionari assistenti sociali, due funzionari educatori professionali e un funzionario psicologo.

A dare il benvenuto e l’auspicio di buon lavoro alle neo assunte il sindaco Vincenzo Voce, il vice-sindaco Sandro Cretella, l’assessore alle politiche sociali Filly Pollinzi e i dirigenti Francesco Marano e Raffaella Paturzo.

Le nuove assunte presteranno servizio presso il settore Politiche Sociali che si arricchisce, in questo modo, di nuove e specifiche professionalità. Prosegue dunque il percorso che l’assessorato al Personale ha messo in campo per irrobustire la pianta organica dell’Ente e che continuerà anche nelle prossime settimane anche con lo svolgimento del concorso per l’assunzione di un agente di Polizia Locale.

Recentemente, infatti, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi a selezione. Uno dei punti nodali dell’attività dell’amministrazione Voce è stato, per l’appunto, quello di riformare la macchina amministrativa che all’inizio della consiliatura appariva deficitaria dal punto di vista dell’organico. Dall’insediamento ad oggi sono stati assunti, attraverso procedure concorsuali, 157 nuovi dipendenti tra funzionari ed esecutori amministrativi e tecnici, operai, assistenti sociali, agenti di Polizia Locale.

“Continuiamo a reclutare nuovo personale e ad attuare quel processo di ricambio generazionale e specializzazione delle competenze che contribuisce a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa dell’ente” dichiara il vice sindaco ed assessore al Personale Sandro Cretella

"Figure innovative come le educatrici e la psicologa a supporto delle politiche sociali dell'Ente sono particolarmente importanti e significative per fornire risposte ancora più complete ai bisogni della comunità” dichiara l’assessore Filly Pollinzi