Difficoltà finanziarie, a Platania uno sportello per consulenze sul sovraindebitamento

La Giunta comunale di Platania, guidata dal sindaco Davide Esposito, ha approvato lo schema della convenzione che sarà prossimamente sottoscritta, nel corso di una manifestazione pubblica, con l’associazione nazionale Debitum di Roma, allo scopo di mettere a disposizione degli interessati, gratuitamente, consulenti specializzati sulla disciplina del sovraindebitamento prevista dal nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza.

Una nuova forma di tutela per tutti coloro i quali si trovano a dover fronteggiare una situazione di difficoltà finanziaria derivante da una eccessiva esposizione, in grado di individuare le giuste strategie per la risoluzione dello stato di crisi del debitore, ma al tempo stesso di tutelare anche gli interessi del creditore.

Il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e le disposizioni ivi contenute sulla composizione delle crisi da “sovraindebitamento”, infatti, prevede una serie di procedure che possono essere attivate da chi si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, dove emerge l’effettiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Il sindaco Esposito ha evidenziato “la strategicità di una iniziativa che potenzia le risposte a consumatori, a professionisti e a piccoli imprenditori in stato di difficoltà finanziaria. Lo “Sportello”, prima iniziativa del genere in Calabria, costituirà una importante forma di tutela sociale in grado di contrastare il rischio di marginalizzazione dei soggetti sovraindebitati”.

Lo "Sportello Sovraindebitamento", infatti, offre un punto qualificato di prima accoglienza e orientamento necessario all'avvio delle procedure con l’ausilio dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (Occ).

Possono accedere alla procedura coloro che hanno la residenza (persona fisica) o la sede principale della propria attività nel territorio del Comune di Platania.

Lo “Sportello” svolgerà una funzione di orientamento verso gli strumenti alternativi più opportuni anche per i debitori che non possono accedere alla procedura di sovraindebitamento.

"Ringrazio per la sensibilità mostrata dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale di Platania - ha dichiarato la delegata regionale per la Calabria della Debitum avvocato Rosella Zofrea - nel condividere l’idea di aiutare e supportare i soggetti sovraindebitati offrendogli un percorso di ripresa".

Per effetto del protocollo di intesa, il Comune di Platania e Debitum procederanno a realizzare una serie di iniziative volte alla conoscenza di una tutela concreta ma ancora poco diffusa.

Fra queste rientra l'organizzazione di seminari e momenti educativi pubblici che il Comune organizzerà per divulgare l'attività dello Sportello e per indicare a cittadini, imprese e professionisti come gestire le criticità finanziarie al fine di prevenire conseguenze economiche e sociali drammatiche".