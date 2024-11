“Salviamo il servizio sanitario pubblico”: Cgil Cosenza si presenta la manifestazione

Martedì 5 novembre alle ore 10.30 nella sede Cgil Cosenza si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Salviamo il servizio sanitario pubblico” in programma per sabato 9 novembre.

La Sigla bruzia, con diverse altre associazioni e realtà del territorio ha aderito all’evento promosso dal Comitato per la Sanità Pubblica, perché tante sono le ragioni da portare in piazza e per le quali chiedere, ancora una volta, ascolto.

Dal diritto alla salute equo e universalistico, al rilancio della medicina del territorio, alla riorganizzazione della rete ospedaliera e delle strutture sanitarie territoriali, all'abbattimento delle interminabili liste d'attesa, al contrasto alla privatizzazione selvaggia dei servizi sanitari.

Saranno presenti associazioni, partiti e componenti del comitato organizzativo.