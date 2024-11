Update in pediatria: opportunità di formazione specialistica per i professionisti

Si svolgeranno sabato 9, sabato16 novembre, e sabato 7 dicembre - a partire dalle 9 nella Casa delle Culture della Provincia di Catanzaro - gli “Update in Pediatria”, una serie di incontri di formazione specialistica, pensati per tutti i professionisti che operano nel settore della salute pediatrica e adolescenziale.

Questi corsi, organizzati dall’associazione “Acsa&Ste” Ets guidata dal dottor Giuseppe Raiola - Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Direttore SOC di Pediatria dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera "Renato Dulbecco" di Catanzaro - grazie alla collaborazione di esperti a livello nazionale e regionale, offriranno un'opportunità unica per aggiornarsi sulle ultime novità diagnostiche, terapeutiche e scientifiche, con un focus specifico sul benessere del bambino e dell'adolescente.

Una iniziativa realizzata con l’importante supporto del commissario straordinario dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera "Renato Dulbecco" di Catanzaro, la dottoressa Simona Carbone, che sarà presente in occasione dell’inaugurazione dei corsi per portare il proprio saluto.

“L’obiettivo di questi incontri è approfondire le competenze tecnico-professionali dei partecipanti, ponendo attenzione a tematiche sempre più attuali e rilevanti, che spaziano dalle problematiche mediche a quelle sociali e relazionali. In un contesto in continuo mutamento, infatti, è fondamentale che i professionisti della salute, dai pediatri agli endocrinologi, dai neuropsichiatri infantili agli specialisti in diabetologia, siano costantemente aggiornati sulle nuove evidenze scientifiche e sulle migliori pratiche cliniche”, afferma il dottor Raiola

Gli Update in Pediatria si concentreranno su diverse sotto-discipline della pediatria, con una particolare attenzione a: Endocrinologia pediatrica, Diabetologia pediatrica, Neurologia e Neuropsichiatria infantile, Cardiologia pediatrica, reumatologia e chirurgia pediatrica, Dermatologia pediatrica.

Gli incontri si caratterizzeranno per una multidisciplinarità che permetterà ai partecipanti di confrontarsi su diversi aspetti della crescita e dello sviluppo psico-fisico, con particolare attenzione alle problematiche che influenzano la salute del bambino in età evolutiva e adolescenziale.

“La pediatria è un campo in continua evoluzione, e l’obiettivo degli Update in Pediatria è quello di fornire agli specialisti una formazione continua che rispecchi i progressi della scienza medica. Gli incontri daranno anche spazio ad alcune letture magistrali di particolare interesse socio-sanitario, e le relazioni scientifiche in programma si prefiggono di essere strumenti pratici di supporto per la gestione quotidiana delle problematiche cliniche”, spiega ancora il dottor Raiola

“Questi corsi sono destinati non solo ai pediatri, ma anche ai medici di medicina generale e alle figure professionali che operano a stretto contatto con i bambini e gli adolescenti. Gli specialisti di settore, i medici di base e tutti coloro che si trovano a gestire la salute in età evolutiva troveranno utili spunti, aggiornamenti e strumenti che renderanno più efficace e mirato il loro intervento”, conclude Raiola.