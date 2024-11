Drammatico incidente di volo: paramotore precipita, muore il pilota

Il pilota di un paramotore, ovvero un parapendio a motore, è morto in un drammatico incidente di volo avvenuto questa mattina in località Conca del Re, sul Pollino, nel comune di Castrovillari, nel cosentino.

Da quanto riferito dai vigili del fuoco del distaccamento della città del Pollino, intervenuti sul posto intorno alle 9:45, il malcapitato, partito dalla pista per ultraleggeri di località Petrosa, per cause che sono ovviamente ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del velivolo, precipitando al suolo.

Inutile l’immediato arrivo dei soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pilota, un 57enne calabrese ma residente in Svizzera.

Mentre i vigilfuoco hanno messo in sicurezza il sito e il velivolo si attende ora l’autorizzazione del magistrato di turno e il medico legale per il recupero della salma.

Considerando la zona impervia, è in corso di valutazione l’eventuale recupero tramite un mezzo aereo, in particolare un elicottero Drago VF del reparto volo di Lamezia Terme.

(in aggiornamento)