Si è conclusa con successo la prima edizione della Sagra d'Autunno a Carolei, organizzata dalla Pro Loco Carolei in collaborazione con i volontari Commandos Assaltatori di Carolei, Accademia Cosentina Motori e Antichità e con il patrocinio del comune di Carolei e dell' Unpli Cosenza.

La kermesse dedicata all' enogastronomia, ai sapori, ai profumi e alle tradizioni della stagione autunnale, ha accolto numerosi visitatori che si sono immersi nel fascino autunnale del borgo di Carolei. Una giornata di festa con la presenza di espositori di prodotti e artigianato locale."A rendere ancora più gradevole la festa - continua la nota degli organizzatori - è stata la giornata di sole, nella cornice colorata delle sfumature autunnali.

Applausi scroscianti per l'esibizione della Quadriglia di Longobucco e la sfilata di moda in abiti vintage che hanno reso il programma ricco e coinvolgente. Oltre all' incanto dei colori e al clima di festa, l'evento è stato arricchito dalla presentazione e dall' eleganza di auto d'epoca.

"Una giornata di festa in questo autunno dal sapore primaverile ha - sottolineato Francesco Pulice Presidente della Pro Loco Carolei - molto partecipata, resa possibile grazie all'impegno e all'entusiasmo di tutti gli attori coinvolti.Abbiamo voluto creare un'esperienza inclusiva con attività e spettacoli capaci di coinvolgere i più piccoli e i meno giovani e attirare la curiosità dei visitatori".

La promessa è di ritrovarsi presto per continuare a trasformare il nostro borgo in un tripudio di sapori, colori e allegria e promuovere iniziative conviviali e di condivisione a vantaggio della comunità di Carolei" - ha concluso il presidente.