Dipignano, eletto il nuovo direttivo della Pro Loco

Si è svolta nei giorni scorsi l'assemblea dei soci per il rinnovo del consiglio direttivo della Pro Loco di Dipignano, che ha visto la riconferma alla presidenza di Paolo Aloe. Per il presidente, giunto al quarto mandato, "si tratta di un risultato che valorizza quanto fatto in questi anni e che, soprattutto vuole guardare al futuro grazie alle persone che entrano a far parte di questa importante realtà locale. Sono certo che queste nuove energie si metteranno al servizio della comunità di Dipignano fin da subito, con passione e impegno, e di questo li voglio ringraziare personalmente".

La Pro Loco in questi anni si è occupata di numerose attività per la comunità di Dipignano, in ambito culturale, sociale e ambientale. Sempre propositiva e collaborativa con enti pubblici e privati, mossa da un senso di servizio verso la crescita e lo sviluppo della comunità dipignanese. Tante le iniziative in programma per la promozione del territorio, tutela delle tradizioni, valorizzazione delle tipicità e attività atte a migliorare la qualità della vita della comunità. "Esprimiamo un sincero augurio di buon lavoro al presidente Aloe e al nuovo direttivo della Pro Loco Dipignano APS, e auspichiamo che sappia farsi carico positivamente delle esigenze del paese e pronti a lavorare insieme per il bene comune" hanno dichiarato il presidente ed il vice-presidente dell'UNPLI Provincia di Cosenza, rispettivamente Antonello Grosso La Valle e Francesco Pulice.

Il nuovo direttivo della Pro Loco Dipignano APS sarà composto anche da Alessandro Turco (Vice Presidente - Segretario - Progettazione), Mino Scornaienchi (Tesoriere - Responsabile Protezione Civile - Graphic Designer), Donatella Pascali (Scuola - Comunicazione), Franco Branca (Banco Alimentare delle Opere della Carità), Antonio Furgiuele (Responsabile Gemellaggio città di Ponti), Maria Vincenza Barbanera (Sanità), Marco Cello (Safety Security) ed Ivan Acri (Welfare - Social Media Manager).