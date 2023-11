Dipignano, la Pro Loco acquista un immobile per vari servizi a favore della comunità

Continua l’attività della Pro Loco Dipignano Aps con il raggiungimento di importanti obiettivi. L’ente del cosentino ha - infatti - acquistato un immobile in proprietà della Bcc Mediocrati per la realizzazione di nuovi servizi utili alla popolazione che verrà trasformato in una sede per le attività sociali, un ambulatorio gratuito, e erogazioni di corsi per la facilitazione digitale, includendo ulteriori attività.

Un’iniziativa unica resa possibile dalla disponibilità di Bcc Mediocrati ed in particolar modo dal Presidente Nicola Paldino, sempre vicino al territorio ed al sociale, che questa mattina davanti al notaio ha siglato insieme al Presidente della Pro Loco Paolo Aloe l'atto d'acquisto dell'immobile.

Il progetto offre a tutti la possibilità di addentrarsi nel mondo digitale e informatico, non escludendo i più anziani o i soggetti che – avendo poca praticità – non riescono ad utilizzare i portali informatici. La Pro Loco – infatti – ha particolare attenzione sulle necessità delle persone presenti sul territorio, ascoltando i bisogni e cercando di colmare il gap sociale tramite attività e progetti.