Maltempo, in arrivo perturbazione su tutta la Calabria: attese nubi e calo delle temperature

La prima perturbazione di novembre sta per colpire anche la Calabria, portando con se un generico abbassamento delle temperature che si avvicineranno - con notevole ritardo - alle medie stagionali. Non è stata emessa alcuna allerta meteo, ma l'idea è quella di essere giunti agli sgocciolo di quella che è stata ribattezzata come "novembrata", con caldo atipico e giornate quasi estive sopratutto nel sud e nelle isole.

Ad ogni modo, già dalla tarda mattinata di oggi (11 novembre) è previsto un generico peggioramento delle condizioni metereologiche, con cieli sempre più coperti da nubi sopratutto nel basso reggino, dove si potrebbero verificare piogge sparse ed improvvise. Inoltre, già da oggi, attesi forti venti freddi che provocheranno, in tutta la regione, un abbassamento delle temperature.

Situazione in peggioramento inoltre nel corso della settimana, dove si attendono nevicate al di sotto dei 1.500 metri e piogge anche intense.