Asili nido, nuovi fondi per 64 nuove strutture: oltre la metà nel Mezzogiorno

"Investire negli asili nido è una scelta strategica per il futuro del nostro Paese". Così in una nota il Ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha raso noto di aver firmato, nei giorni scorsi, un nuovo decreto per finanziare la realizzazione di 64 nuovi asili nido. Il decreto prevede uno stanziamento di 40,8 milioni a valere sui fondi del Pnnr, e sarà destinato al 55% ai comuni delle regioni del Sud.

"Ogni risorsa residua viene immediatamente reinvestita per creare nuovi posti nella fascia 0-2 anni, affinché si migliori l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e si garantiscano a tutti i bambini, al di là dei territori di appartenenza, le stesse opportunità" prosegue il Ministro. "Rafforzare i servizi per l’infanzia significa anche dare un sostegno alle famiglie italiane e in particolare alle mamme lavoratrici. Questa è la direzione di un Governo e di un Ministero che credono nel valore della persona".