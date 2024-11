Oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale: doppio arresto a Reggio Calabria

Due persone sono state arrestate, nei giorni scorsi, a Reggio Calabria, nel corso di due distinti interventi dei Carabinieri della locale compagnia, impegnati come sempre nelle attività di controllo e pattugliamento del territorio. Si tratta di due uomini del posto già noti alle forze dell'ordine, sorpresi in atteggiamenti molesti o violenti per le vie del centro cittadino.

Il primo caso risale al 5 novembre scorso, quando diverse segnalazioni allertavano i militari della presenza di un uomo che, visibilmente alterato, infastidiva i passanti. Alla vista dei carabinieri questo avrebbe iniziato ad insultrarli per poi tentare di aggredirli, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Dopo pochi attimi è stato immobilizzato ed ammanettato.

Situazione diversa invece quella dell'8 novembre, dove una pattuglia era intervenuta a seguito di incidente stradale a Catona per prestare soccorso. Lì, un'auto sopraggiunta ad elevata velocità ha quasi investito i militari: fermata poco dopo, è risultato alla guida un giovanissimo ventiduenne, con tasso alcolemico ben al di sopra della norma ed in possesso di una dose di marijuana. Lo stesso avrebbe provato, invano, di minacciare e strattonare i carabinieri.



Entrambi i soggetti sono stati tratti in arresto con l'accusa di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.