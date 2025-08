‘Ndrangheta: venti imprese reggine controllo giudiziario per rischio di infiltrazione

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

La Guardia di Finanza ha inferto un altro duro colpo alla esecuzione alla ‘ndrangheta, sottoponendo all’amministrazione giudiziaria e al controllo giudiziario venti imprese del reggino ritenute a rischio d’infiltrazione mafiosa: una misura, questa, che ha l’obiettivo di avviare un percorso di bonifica e di reinserimento delle imprese nell’alveo dell’economia legale.

La loro applicazione, alternativa ai più radicali provvedimenti di sequestro e confisca, è finalizzata infatti a garantire, da una parte, la continuità dell’attività aziendale e, dall’altra, la salvaguardia della loro operatività.

I settori di attività

Le aziende interessate, in precedenza, erano state colpite da informazioni antimafia a carattere interdittivo emesse dalla Prefettura della Città dello Stretto.

Si tratta, in particolare, di attività attive in diversi settori economici e segmenti di mercato, dalle costruzioni all’agricolo, dalla ristorazione alla gestione di stabilimenti balneari, dall’agroalimentare alla logistica, dai giochi ai trasporti, e il cui valore complessivo, in termini di volume d’affari, è superiore ai 25 milioni di euro.

La contaminazione

Sulla base di quanto emerso dalle verifiche e dagli approfondimenti del Gico e dall’esame delle stesse informazioni antimafia emesse dall’Ufficio Territoriale di Governo, il pericolo di contaminazione scaturiva, a volte, dall’esistenza di rapporti di parentela dei titolari o degli amministratori delle aziende con soggetti appartenenti a cosche mafiose; in altri casi, il rischio nasceva da cointeressenze e rapporti occasionali con esponenti della ‘ndrangheta, al fine di favorirne l’infiltrazione nel tessuto economico del territorio, ottenendo, in cambio, favori e agevolazioni.

I provvedimenti

I provvedimenti sono stati emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale cittadino, e sono la summa di un’articolata istruttoria che si è basata anche sui risultati investigativi acquisiti nel corso delle indagini che sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia.