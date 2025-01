Controlli intensificati, tre arresti in poche ore a Reggio Calabria

Tre persone sono state arrestate per diverse tipologie di reato nel giro di appena poche ore a Reggio Calabria, a seguito di una intensificazione dei controlli da parte della Polizia di Stato. In tutti i casi, i soggetti fermati sono stati colti in flagranza di reato, anche a seguito di specifiche segnalazioni pervenute alla sala operativa della Questura.

Proprio il primo fermo è stato possibile grazie ad una chiamata al 112, nella quale si denunciava una violenta lite tra ex coniugi. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato un 35enne del posto già denunciato per maltrattamenti in famiglia e sottoposto all'allontanamento familiare. Nonostante ciò è stato sorpreso ad inveire contro l'ex compagna (minacciandola ripetutamente di morte) in presenza dei figli minorenni.

Altro caso invece riguarda un 36enne pluripregiudicato di nazionalità romena sorpreso a rubare in un noto supermercato della zona sud della città. La segnalazione è prontamente giunta da una guardia giurata in servizio nel punto vendita, ed ha permesso agli agenti di giungere rapidamente sul posto, fermando l'uomo mentre era intento ad oltrepassare le casse nel tentativo di non pagare. Era riuscito ad occultare nei vestiti beni alimentari per un valore di circa 50 euro.

Infine, è stata arrestata anche una 40enne originaria di Catanzaro e con numerosi precedenti penali a suo carico, sorpresa mentre camminava per srada nonostante fosse ai domiciliari.