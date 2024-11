Aia: Livadoti confermato presidente della sezione arbitri crotonese

Si è conclusa con la riconferma dell’ a.b. Francesco Livadoti l’assemblea per eleggere il Presidente della Sezione AIA di Crotone svoltasi il 9 Novembre scorso.

E’ stato un vero momento di festa grazie all’unica candidatura da parte del Presidente uscente, molto apprezzato da parte di tutti gli associati - giovani ed anziani - il quale ha già condotto la Sezione Pitagorica nel quadriennio Olimpico 2020-2024, ovvero uno dei periodi più complicati per il modo associativo e sportivo, segnato dalla pandemia da covid che ha spazzato via anni di lavoro, riuscendo nel grande risultato di riportare armonia, motivazioni e voglia di sognare, insieme all’intero gruppo Dirigente.

Ma è stato anche un importo momento di ricordo, come riportato nella relazione di presentazione da parte del Presidente Livadoti, con la recente scomparsa dell’ultimo dei fondatori della Sezione arbitri di Crotone, il Prof. Giovanni Malena, dopo Cosentino, Varano, Liberato e Cardone, si chiude di fatto un ciclo di circo 60 anni.

L’assemblea si è svolta nei locali sezionali alla presenza di una cinquantina di associati che prima di votare all’unanimità il nominativo dell’unico contendente, hanno valuto la possibilità di dibattere ampiante sul lavoro svolto nel quadriennio ormai alle spalle, facendo il punto sulle cose fatte bene ma anche sugli aspetti da migliorare, sullo stato di salute e sulla prospettiva degli arbitri crotonesi, con l’obiettivo comune di far crescere qualitativamente prima che numericamente i giovani fischietti al fine di puntare nuovamente ad avere arbitri impegnati nei ruoli Nazionali, così come è stato negli anni migliori che la sezione ha vissuto.

Francesco Livadoti diventa “Arbitro” il 14/06/1995, con il Presidente Prof. Cataldo Varano e nel giro di pochi anni, nel 1997, approda prima nei campionati Regionali, dove dirigerà circa 200 gare tra i campionati di Eccellenza e Promozione e successivamente alla CAI (2005) ed alla CAN/D (2006). L’attività da Dirigente inizierà molto presto, infatti nel 2017, dopo essere stato avvicendato dalla CAN/D il Presidente di allora, Sergio Contarino lo inserisce nel CDS, e da lì svolgerà tutti i ruoli, dal semplice Consigliere con vari incarichi, Segretario dal 2011 al 2016, Vice Presidente di Sezione dal 2016 al 2020 con il Presidente Colella e Presidente di Sezione dal 2020 ad oggi.

Il prossimo appuntamento in programma previsto per Sabato 14 Dicembre, vedrà impegnato il Presidente Livadoti insieme ai delegati eletti il 24 Ottobre , Antonio Balzano, Natale Pino Colella e Giuseppe Elia, all’assemblea Elettiva Nazionale per eleggere il Presidente ed il Comitato Nazionale dell’AIA, che vede contrapposti al momento Alfredo Trentalange e Antonio Zappi.