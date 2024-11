Vazzano, grave ammanco dalle casse comunali: 4 indagati, sequestrati beni per 200 mila euro

Quattro persone sono state denunciate, questa mattina, dai Carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, intervenuti nel vicino centro abitato di Vazzano dove da mesi era in corso un'indagine sui notevoli ammanchi di denaro dalle casse comunali. Vicenda portata alla luce dallo stesso primo cittadino, Vincenzo Massa, che aveva sporto regolare denuncia dopo essersi accorto dei gravi ed ingiustificati ammanchi.

Le indagini, svolte dai militari con il coordinamento della locale Procura, avrebbero permesso di appurare una sistematica sottrazione di denaro dalle casse dell'ente tramite dei semplici bonifici bancari, diretti a dipendenti e familiari dei soggetti coinvolti. Tale circostanza sarebbe proseguita dal gennaio del 2023 al settembre del 2024, mese in cui ci si sarebbe accorti della vicenda.

Questa mattina i Carabinieri hanno dunque sequestrato diversi apparecchi informatici e della documentazione contabile, e denunciato a piede libero gli indagati per il reato di peculato in concorso. Sequestrati preventivamente, inoltre, beni per un valore complessivo di oltre 200 mila euro, ritenuti proventi dell'attività delittuosa.