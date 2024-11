Montegiordano diventerà il “Paese della poesia d’amore”

Nascerà in Calabria il primo "Paese della Poesia d’Amore" d’Italia. Il luogo eletto come suggestiva meta, il cui nome è stato ufficializzato da qualche giorno, è il borgo calabrese di Montegiordano. Gioiello incastonato tra le colline e il mar Jonio, lungo la costa jonica cosentina nota come Costa degli Achei per testimoniare l’antica presenza greca, Montegiordano sarà il palcoscenico di un disegno unico dove l’arte poetica si impasterà con la bellezza senza tempo di un luogo vivace e creativo, grazie alla sinergia tra l’energico Sindaco di Montegiordano Rocco Introcaso e l’ideatore del progetto, il Maestro Giuseppe Aletti, instancabile organizzatore di grandi eventi.

"Sono lieto ed orgoglioso di annunciare questo nuovo e ambizioso progetto culturale che porterà il nostro amato Borgo a diventare un luogo d'incontro internazionale per l'Arte, la Cultura e i più alti Sentimenti dell'animo umano - commenta entusiasta il Sindaco Introcaso - . Montegiordano diventerà ufficialmente il "Paese della Poesia d'Amore".

Questo meraviglioso progetto, grazie alla straordinaria intuizione dell'editore Giuseppe Aletti che ha voluto fortemente che questo premio della poesia venisse svolto qui a Montegiordano, celebra la bellezza, la passione e l'armonia che caratterizzano il nostro territorio, inserendosi perfettamente nel percorso di crescita Sostenibile come “Paese della Sostenibilità, del Benessere, della Sostenibilità e dell'Accoglienza”.

A partire dal 2025, Montegiordano diventerà la cornice ideale per gli amanti della Poesia e per coloro che vorranno immergersi in un'atmosfera esclusiva di versi e sentimento. Il borgo si è aggiudicato un posto speciale nel “circuito dei Paesi della Poesia” avviato da Aletti, da sempre alla ricerca di luoghi in Italia da impreziosire con l’arte poetica e in cui dar vita a festival letterari identitari e molto frequentati. Montegiordano ospiterà, infatti, la cerimonia di premiazione dello storico concorso “Verrà il Mattino e Avrà un Tuo Verso”, giunto alla sua XXII edizione, che prevede come premio per i poeti vincitori la pubblicazione della poesia sulle pregiate e caratteristiche stele di ceramica che ornano, dal 2009, i luoghi, scelti da Aletti, che rientrano nel circuito dei “Paesi della Poesia”.

Con una grande novità: i testi riprodotti sulle stele, questa volta, saranno dedicati ad una tema specifico, ovvero l’amore e, oltre alle poesie, questa possibilità è aperta anche alle canzoni che parteciperanno al concorso.

Le sei poesie vincitrici del concorso saranno pubblicate su stele di ceramica maiolicata, che verranno adagiate sulle abitazioni del suggestivo Comune di Montegiordano, trasformandolo nel primo Paese della Poesia d'Amore in Italia. Assieme ai testi scelti dal concorso, saranno inaugurate anche le stele con i testi di grandi artisti, che daranno ancor più pregio all’iniziativa".

"Attraverso questo nuovo progetto, intendiamo aggiungere un ulteriore tassello al nostro percorso verso una Sostenibilità Integrale, dove la Cultura e la Bellezza diventano motori di sviluppo e fonte d'ispirazione per tutti - continua Introcaso, entrando nel dettaglio della manifestazione -. In particolare, nella terza settimana di luglio, il 25, il 26 e il 27, il borgo ospiterà poeti provenienti da tutto il mondo per una serie di eventi dedicati alla Poesia d'Amore.

Avremo il piacere di ospitare artisti internazionali che si alterneranno nel proporre le proprie composizioni, rendendo Montegiordano teatro di un autentico laboratorio creativo a cielo aperto.

Come “Paese dell'Accoglienza”, Montegiordano saprà ospitare i visitatori con il calore tipico delle nostre tradizioni e della nostra terra. Il festival offrirà momenti di riflessione e ispirazione, in cui i partecipanti potranno godere non solo della Poesia, ma anche delle bellezze naturali e della genuina ospitalità che caratterizzano il nostro territorio.

Montegiordano è da sempre un luogo dove il tempo sembra rallentare, permettendo a chi lo visita di riscoprire la gioia delle piccole cose, la bellezza della sua natura e il valore della sua comunità. Passeggiare tra i vicoli storici, assaporare i prodotti della nostra tradizione enogastronomica e lasciarsi avvolgere dal paesaggio unico del nostro Borgo, renderà ogni momento indimenticabile".

Il Sindaco invita tutti a partecipare a questa nuova avventura, che trasformerà Montegiordano in un luogo dove l'Amore, espresso attraverso la Poesia, sarà il filo conduttore di un'esperienza unica e coinvolgente. «L'iniziativa punta a rafforzare l'identità di Montegiordano come luogo di Benessere e Longevità, dove arte, natura e cultura si fondono armoniosamente. Il Paese della Poesia d'Amore sarà un evento annuale che diventerà un punto di riferimento nel panorama culturale italiano e internazionale, promuovendo i valori della Sostenibilità e della Bellezza che già ispirano la nostra comunità.

Montegiordano vi aspetta per celebrare insieme il potere della parola e la magia dell'Amore. Nella terza settimana di luglio 2025, lasciatevi trasportare dai versi per scoprire un paese che ha fatto della Poesia la sua ritrovata vocazione».

Per chi vorrà mettersi in gioco, la prima scadenza del concorso è prevista per il 14 febbraio 2025, nel giorno della Festa degli Innamorati.

In Giuria, ben 7 esponenti del mondo poetico e del cantautorato italiano. Oltre a Giuseppe Aletti, ci saranno il Prof. Hafez Haidar, poeta e accademico di fama mondiale, candidato al Premio Nobel e traduttore delle opere di Khalil Gibran; i cantautori Francesco Baccini, Mimmo Cavallo e Juri Camisasca, Alessandro Gaetano, in arte GreyVision, musicista e promotore dell'eredità musicale di Rino Gaetano. Presidente Onorario: Dato Magradze, illustre poeta georgiano, autore dell'inno nazionale della Georgia e Cavaliere della Stella d'Italia. Tutti i giurati saranno presenti al festival, di cui verrà fornito il programma dettagliato più avanti. Intanto, una preziosa anticipazione: è di questi giorni la notizia che il prestigioso progetto di Montegiordano "Paese della Poesia d'Amore" avrà anche una presentazione ufficiale durante il Salone del Libro di Torino alla presenza di autori e intellettuali, con una straordinaria visibilità per Montegiordano a livello nazionale".