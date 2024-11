Tavernise e Giorno (M5S): Sostegno alla scelta di Bruno a Scalea

In merito alla situazione politica di Scalea, esprimiamo pieno sostegno alla decisione del consigliere comunale Gaetano Bruno di lasciare il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale e di schierarsi in opposizione. La sua scelta, coraggiosa e responsabile, rappresenta un segnale forte contro le manovre oscure e divisive portate avanti dal centrodestra.

È evidente come la maggioranza di centrodestra, sotto la guida di Occhiuto e con il coinvolgimento di Forza Italia, stia cercando di manipolare il panorama politico a proprio favore, in spregio alle regole democratiche e alla chiarezza nei confronti dei cittadini. Il Consiglio Comunale di Scalea si trova oggi frammentato e confuso, con un centrodestra che si presenta sia in maggioranza che in minoranza, trasformando l’aula consiliare in un teatro di alleanze opportunistiche che minano la trasparenza e la fiducia dei cittadini. Abbiamo un Sindaco di Forza Italia e, allo stesso tempo, una minoranza e un gruppo di maggioranza che appartengono alla stessa area politica, creando così un unico blocco privo di reale contrapposizione.

Questa ambiguità non è solo imbarazzante, ma segna la fine della democrazia consiliare, dove il confronto politico lascia il posto a giochi di potere. La posizione del Movimento 5 Stelle è chiara: noi siamo e saremo sempre dalla parte della trasparenza e della coerenza amministrativa. E' quanto scrivono in una nota congiunta Davide Tavernise, capogruppo regionale M5S e Giuseppe Giorno, coordinatore M5S Provincia di Cosenza. "Oggi a Scalea - continua la nota - come purtroppo accade in altre realtà calabresi, si assiste a un pericoloso consolidamento di un’unica forza di maggioranza e minoranza, e questo per esclusivo tornaconto di pochi esponenti politici del centrodestra. È tempo che Occhiuto e i vertici di Forza Italia abbandonino queste pratiche e dimostrino rispetto per le istituzioni e per i cittadini".