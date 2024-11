Crotone. A fuoco il furgone della pizzeria Pako, incendiario ripreso dalle telecamere

Potrebbe essere di matrice intimidatoria ma non si esclude nemmeno il mero atto vandalico, l’incendio che nella notte scorsa ha interessato un mezzo di proprietà di un’attività commerciale presente da anni in pieno centro cittadino a Crotone.

Ad esser preso di mira il furgone della pizzeria Pako, che era parcheggiato proprio davanti al locale, in via 25 aprile, e dato alle fiamme da una mano ignota ma comunque immortala dalle telecamere di sorveglianza della stessa attività, che hanno ripreso un uomo cospargere il mezzo con del liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco.

Il titolare della pizzeria, Pasquale Asteriti, ha sporto regolare denuncia alla Polizia che ha già avviato le indagini.