Catanzaro, secondo appuntamento a teatro con la stagione “Domenica d’Incanto”

Secondo appuntamento con la stagione teatrale “Domenica d’Incanto” al Teatro Comunale di Catanzaro, nel centro storico. Dopo il successo del musical “Sister Act” la compagnia del “Teatro Incanto”, diretta dall’attore-regista Francesco Passafaro, torna a divertire e coinvolgere il pubblico con una delle opere più significative della tradizione teatrale italiana e una delle più divertenti mai messe in scena: “Non ti pago”, commedia in tre atti di Eduardo De Filippo.

Un grande classico che, con la sua comicità intramontabile e le sue sfumature di profonda riflessione sociale, offre un’esperienza unica per le famiglie, portando in scena un racconto che attraversa il cuore della cultura meridionale, le sue tradizioni, credenze e contraddizioni.

La trama dello spettacolo è semplice, ma ricca di colpi di scena: Mario Bertolini, un umile dipendente di Ferdinando Quagliuolo, riceve in sogno la quaterna vincente del lotto dal padre di quest'ultimo, scomparso due anni prima. Nonostante Ferdinando giochi centinaia di biglietti senza mai vincere, Bertolini sembra essere il "fortunato", capace di vincere sempre. Stavolta, con una vincita di 4 milioni, Bertolini si presenta per chiedere la mano di Stella, la figlia di Ferdinando. Ma l'ingenua e inaspettata fortuna di Bertolini non piace a tutti: Ferdinando, rifiutando di pagare la vincita, fa esplodere un conflitto che coinvolge sogni, leggi e tradizioni popolari.

“Un momento di svago, ma anche di crescita, che può arricchire la sensibilità dei più giovani, stimolando il pensiero critico e la comprensione del mondo che li circonda, in un ambiente sano e culturalmente stimolante – spiega Passafaro -. La forza del teatro di Eduardo De Filippo risiede proprio nel suo essere universale, capace di toccare i temi della fortuna, della giustizia, della speranza e del desiderio con una scrittura che, seppur radicata nella tradizione meridionale, è intramontabile nella sua capacità di parlare a tutti. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare a questa serata speciale, dove il teatro diventa un’occasione di incontro, riflessione e divertimento”.

E’ possibile acquistare i biglietti sul sito del teatro o chiamare il numero 0961 741241. Tutti i bambini sotto i 10 anni entrano gratis.