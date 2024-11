Anpi, Oltre il 25 novembre: visita guidata alla mostra “Senza Fine”

Giovedì 28 novembre alle ore 18, col palcoscenico d'eccezione dell'Arena dello Stretto, Anpi, Sezione Ruggero Condò e Nudm Reggio Calabria invitano tutta la cittadinanza a una visita guidata alla mostra fotografica "Senza Fine", dedicata a Letizia Battaglia.

"L'appuntamento immersivo - si legge in una nota di Anpi e Nudm - attraverso la guida della responsabile unica del progetto Alessandra Ghelli, consisterà in un viaggio unico alla scoperta dell’universo visivo della straordinaria artista siciliana, approfondendo storie e aneddoti legate alle immagini allestite.

Le sue fotografie, testimonianze iconografiche di una resistenza popolare, descrivono il legame con Palermo, narrano del contrasto alla mafia, ma tramandano anche espressioni di una bellezza struggente e di una speranza tenace, da cui ripartire emotivamente.



Come Anpi - Sezione Ruggero Condò e Nudm Reggio Calabria, proseguendo il percorso di sensibilizzazione rappresentata dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne, si ritiene ancor più rilevante ricordare e omaggiare l'opera di una Donna che ha dedicato la sua vita alla lotta per la giustizia e i diritti delle Donne, e offrendo al contempo un'esperienza, tramite questo importante lasnpicito artistico, per riflettere sull'importanza della memoria e dell'impegno civile".