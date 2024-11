Raffaele Nigro, Maestro di giornalismo a Villa Rendano

Raffaele Nigro (1941-2023) è stato un grande giornalista, un Maestro alla cui scuola si sono formate generazioni di professionisti non solo calabresi.

Storico caporedattore cosentino del quotidiano Gazzetta del Sud, Nigro sarà ricordato il 23 novembre, alle 18, a Villa Rendano per iniziativa della Fondazione “Attilio e Elena Giuliani”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cosenza e le Associazioni Culturali Federate.

Dopo i saluti di Walter Pellegrini, presidente dell’Istituzione culturale bruzia, e del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, sono previsti gli interventi del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, e dei giornalisti di Gazzetta del Sud Francesco Celi, Rosario Lanza, Marcello Mento e Antonio Siracusano.

L’incontro sarà coordinato dal giornalista Mario Tursi Prato.