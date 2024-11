Maltempo, raffiche di vento rallentano il transito sull’A2

Forti raffiche di vento stanno causando non pochi disagi alla circolazione lungo l'autostrada A2, in particolare nel tratto più elevato che collega Frascineto a Lagonegro, in Basilicata. Lo rende noto l'Anas, che ha disposto una limitazione al transito in direzione nord.

Al momento, e fino alla conclusione dell'allerta metereologica, i veicoli telonati, furgonati ed i caravan dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Sibari. Deviazione anche per chi è diretto a sud, con una deviazione allo svincolo di Lagonegro Nord. Presente sul posto, nonostante le intemperie, personale dell'Anas per gestire la viabilità nella massima sicurezza.