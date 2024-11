La droga la tenevano sotto il letto, in manette coppia del cosentino

Gli hanno trovato quasi due chili di marijuana ed altri cinque chili di residui di piante di canapa indica. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di scalea hanno fatto scattare le manette ai polsi di una coppia convivente di 46enni, lui di Buonvicino e lei originaria di Cosenza.

Gli arresti sono stati effettuati ieri, venerdì 22 novembre, dopo che i militari della stazione di Diamante hanno ritrovato parte droga in un magazzino nella disponibilità dei due, mentre un’altra era in alcune stanze della loro abitazione, la maggior parte nascosta in una valigia riposta sotto al letto.

Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno inoltre recuperato due bilancini elettronici, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e manoscritti in cui erano riportati nominativi, prezzi e quantitativi di droga smerciata.

Il tutto è stato ovviamente sequestrato; la droga verrà sottoposta ad accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma di Vibo Valentia. I due sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.