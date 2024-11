Santa Maria del Cedro, coi fondi Pnrr si riqualifica il campetto di Marcellina

Il Comune di Santa Maria del Cedro ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito 920 mila euro di fondi dal Pnrr per la riqualificazione dell'area sportiva a servizio delle scuole della frazione di Marcellina.

Attualmente, la superficie in questione, situata lungo via Laos, ospita un campo di calcetto ed è stata acquistata nei mesi scorsi dall'ente sulla base di un accordo trovato con la Chiesa.

La progettazione candidata nei tempi previsti dall'amministrazione comunale riguarda la realizzazione di spazi e strutture polivalenti per il calcetto e altri sport di squadra, per le bocce e per l'atletica.

Le risorse destinate a Santa Maria del Cedro derivano dal Programma nazionale “Scuola e competenze 2021-2027” riservato agli enti locali delle regioni cosiddette “meno sviluppate” e finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per realizzare interventi di potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole a favore delle studentesse e degli studenti.

I fondi, gestiti dall’Unità di missione per il Pnrr presso il Ministero dell’Istruzione e del merito, comprendono anche risorse pari a una percentuale massima del 15% per coprire eventuali incrementi dei prezzi rispetto ai progetti candidati.