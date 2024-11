A Lamezia la Polizia di Stato scende in campo contro la violenza sulle donne

Tante volte gli abusi e le violenze domestiche rimangono nascosti tra le mura di casa. Infatti, la solitudine e la paura di perdere tutto, spesso non consentono alle vittime di trovare il coraggio per denunciare. Ecco perché, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato rinnova la campagna permanente “Questo non è amore”, per ricordare alle donne che non sono sole e che è possibile uscire dalla spirale di violenza.

La Questura di Catanzaro, che questa mattina ha realizzato un importante e partecipato convegno-dibattito sul fenomeno della violenza sulle donne, tenutosi nel capoluogo, prosegue nel suo impegno e, lunedì 25 novembre, dalle ore 17:00, sarà presente tra la gente con propri stand a Lamezia Terme, nell’area pedonale di Corso Nicotera.

Inoltre, anche quest’anno il Commissariato sarà illuminato di colore arancione in adesione e sostegno alla campagna internazionale “Orange the World” promossa dall’Onu e sostenuta da Soroptimist International Italia. La luce arancione è quella scelta come simbolo per dire no alla violenza sulle donne e incoraggiare le vittime a segnalare gli abusi subiti.