Il Comune di Reggio Calabria aderisce all’iniziativa “Orange the World”

Si è svolta venerdi 22 novembre, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza-stampa di presentazione delle iniziative del Comune di Reggio relative all’adesione alla campagna internazionale delle Nazioni Unite “Orange The World”; su “prevenzione ed eliminazione della violenza di genere”.

Queste si svolgeranno in città in collaborazione con: Ordine dei Farmacisti, Confcommercio (Lorenzo Labate), Soroptimist (Natalina Galizia), Inner Wheel Reggio Calabria (Caterina Laurendi) e -per Atam- l’amministratore Giuseppe Basile e la responsabile della comunicazione Simona Argento.

Nel corso della conferenza-stampa sono state evidenziate le finalità della campagna “Orange the world” introdotta dall’Onu nel 2000; obiettivo della stessa è la sensibilizzazione ad alcune tematiche attraverso l’illuminazione dei palazzi istituzionali di arancio ma non solo: a Reggio verranno illuminati anche altri palazzi ed Opera di Tresoldi sul Lungomare. “Orange the world” è campagna sì volta a diffondere il messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ma, in generale, anche quella nei confronti di chiunque altro.

Il Soroptimist ha allestito i bus con dei “pendolini” - locandine informative penzolanti- oltre che far trasmettere dei video che verranno trasmessi su ogni bus invitando alla prudenza ed alla cautela sull’utilizzo delle tecnologie -come ad esempio i social network- e sull’utilizzo delle immagini in modo improprio.

Sempre il Soroptimist ha organizzato un convegno, Il 26 novembre, al Liceo Scientifico Volta, con magistrati ed esperti di settore sul tema “Violenza e rapporto giovani e tecnologie”. Per il 25 novembre l’Inner Wheel ha organizzato un torneo di Burraco -presso il Circolo del Bridge- per sostenere economicamente l’azione dell’Agape per il sostegno alle donne vittime di violenza.

Il messaggio di Atam è quello di attenzionare questa problematica attraverso precisi strumenti di contrasto; infatti, alla luce di comportamenti di abuso che avvengono spesso proprio sui bus, sono state installate su ogni mezzo telecamere interne ed esterne. Pertanto qualsiasi comportamento sospetto o violento che verrà denunciato potrà essere identificato, tramite queste telecamere, all’Autorità Giudiziaria.

Confcommercio ha aderito alla campagna facendo esporre le locandine realizzate dal Soroptimist presso molti negozi dei propri aderenti favorendo, quindi, una veicolazione massiva di questo messaggio per il rispetto della donna e di qualsiasi altro essere umano. Anche le farmacie verranno coinvolte esponendo delle buste informative.

L’Amministrazione Comunale è sensibile a tutte le iniziative di promozione e comunicazione sociale poiché attraverso la veicolazione massiva dei messaggi, di volta in volta proposti dalle associazioni e dai soggetti impegnati sul territorio o dalle istituzioni stesse, venga implementato un miglioramento della sensibilità dei cittadini rispetto a queste tematiche; quindi anche la stessa illuminazione dei palazzi, che potrebbe apparire azione sterile ed effimera, serve – in realtà- a sollecitare una riflessione sul perché di quel colore arancione facendo breccia nell’animo di tutta la cittadinanza ma, soprattutto, in quello dei ragazzi e delle ragazze cui prevalentemente, come target, sono rivolte queste campagne.