Crotone. Anziana rapinata in pieno centro, arrestato un 36enne

Brutta disavventura per una 69enne crotonese, violentemente spinta per portarle via la borsa al cui interno aveva del denaro e degli effetti personali: un’azione che le ha provocato una contusione al gomito destro per la quale ha dovuto fare ricorso alle cure dell’ospedale cittadino.

La donna, appena subita la rapina, ha immediatamente chiamato il 113 che ha inviato sul posto una volante a cui ha fornito un identikit del presunto ladro.

I poliziotti hanno così perlustrato la zona e grazie alle indicazioni fornite dalla vittima hanno individuato un uomo nelle vicinanze del luogo dove era stato consumato il reato, recuperando la borsa della donna.

Per il soggetto, un 36enne di Roccabernarda, sono scattate le manette ed è stato poi associato alla Casa Circondariale di Crotone, dove resterà a disposizione della Procura della Repubblica.