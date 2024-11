Festival Una Voce per lo Jonio, manca poco per fasi finali: si parte sabato

È tutto pronto per le fasi finali della 15ma Edizione del Festival Una Voce per lo Jonio. Diverse le novità di quest’anno, introdotte per dare maggiore visibilità ai concorrenti.

L'evento, prodotto dall'Associazione Artistico Musicale Sound Academy, in partnership con i Grandi Festivals Italiani, ideato e diretto dal maestro Christian Cosentino, sarà registrato presso gli studi dell’emittente partner Telemia e andrà in onda in prima serata in tre puntate, sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre, sul canale 76 del DTT e in streaming sul sito https://telemiaplay.telemia.tv/dirette.php.

Inoltre ogni sabato mattina i concorrenti in gara nella stessa serata verranno presentati su RVS Radio Valentina, la radio partner del Festival.

I vincitori delle diverse categorie saranno decretati in una terza ed ultima puntata speciale, sabato 14 dicembre. La finale giunge a conclusione di un importante lavoro di selezione e scouting svolto dalla Commissione Artistica.

Ottimo il livello dei partecipanti che dimostra ancora una volta la presenza di tanti talenti nel Sud Italia. Le selezioni sono servite a definire il cast dei finalisti che ora si sfideranno per la vittoria finale.

La giuria sarà come sempre altamente qualificate e prestigiosa, composta da: Frank Teti, direttore di RVS Radio Valentina Soverato; Nicola Procopio di Radio Roccella; il maestro Vince Tempera, direttore d'orchestra, produttore, compositore e arrangiatore; il discografico Marco Rinalduzzi, chitarrista, talent scout e già produttore di Giorgia.

L’organizzazione intende anche in questa edizione favorire la conoscenza e la valorizzazione dei giovani talenti emergenti in Calabria. Attraverso la formula televisiva, i concorrenti saranno catapultati in un vero e proprio talent show.

Alla Tv farà da contraltare la Radio, con due emittenti official partner che offriranno al Festival delle vetrine di presentazione nell’ambito della propria programmazione radiofonica settimanale.

Molto soddisfatto il maestro Christian Cosentino che continua a promuovere e valorizzare il territorio calabrese, oltre ad offrire a tutti gli amanti della musica una vetrina prestigiosa con ospiti di livello internazionale: “intendo ringraziare l’editore di Telemia per la partnership creata. Porteremo in TV il meglio, vocalmente e musicalmente parlando, di quello che siamo riusciti a scovare in Calabria attraverso le selezioni. Un grazie particolare anche alle 2 radio ufficiali del concorso, RVS Radio Valentina e Radio Roccella”.