Casca in un dirupo di 20 metri, cane da caccia salvato dai vigilfuoco

Un cane da caccia è scivolato in un dirupo impervio alto oltre 20 metri e per recuperarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

A chiedere aiuto al 115 è stato il proprietario ed una volta sul posto, in località Carrà di Caraffa, nel catanzarese, i pompieri hanno utilizzato delle tecniche e della attrezzature Speleo Alpino Fluviali raggiungendo l’animale che, trovato in buono stato e una volta tranquillizzato, è stato trasportato in una zona sicura e riconsegnato al suo padrone.