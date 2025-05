Piazza di spaccio di Caraffa: sequestrati due chili e mezzo di droga

Avrebbero fatto parte di una florida attività di smercio di stupefacenti di vario tipo, in particolare marijuana, cocaina e hashish, che si svolgeva nel territorio di Caraffa di Catanzaro e nelle aree vicine.

Con quest’accusa, i Carabinieri di Girifalco hanno fatto scattare stamane le manette ai polsi di due persone del posto, che sono finite poi ai domiciliari accusati appunto della detenzione illecita della droga ai fini della sua successiva vendita.

Gli investigatori hanno messo in campo attività tecniche e tradizionali, tra cui dei servizi di osservazione, dei pedinamenti e dei riscontri che hanno portato all’arresto in flagranza per cessione di stupefacenti un soggetto, e alla denuncia in stato di libertà di un altro, oltre che a sequestrare delle grosse quantità di droga e ad identificare e segnalare alle autorità amministrative undici assuntori, per i quali sono stati avviati poi i relativi iter terapeutici.

Sempre nel corso delle indagini, inoltre, sono stati sequestrati due chili di marjuana e quasi mezzo chilo di hashish evidentemente destinati alla piazza di spaccio di Caraffa.