Spacciava droga dai domiciliari: beccato con coca e marijuana, va in carcere

I Carabinieri della Radiomobile di Girifalco, durante un servizio dedicato, hanno arrestati in flagranza un quarantacinquenne del posto che era già ai domiciliari.

Un controllo in casa dell’uomo per accertare il rispetto delle prescrizioni a cui era sottoposto, ha consentito di trovare della droga, nel dettaglio 58 grammi di cocaina e 3,5 di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione, 110 euro in banconote di vario taglio ritenuti il provento dello spaccio, e tre cellulari.

DA qui l’arresto per detenzione illecita e spaccio di stupefacenti, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dopo gli adempimenti di rito il suo trasferimento nel carcere di Catanzaro Siano. La droga e quanto ritrovato è stato posto sotto sequestro.