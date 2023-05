Troppi via via intorno alla casa: beccata con la droga, dai domiciliari finisce in carcere

Dei continui via vai, a tutte le ore del giorno e della notte, in un appartamento del centro di Girifalco, non sono passati inosservati agli occhi dei carabinieri della stazione locale che nel pomeriggio di giovedì scorso hanno deciso di vederci chiaro ed entrare in quella casa dove risiede una trentunenne del posto già agli arresti domiciliari, per verificare che rispettasse la misura a suo carico.

È così che durante il controllo di è scoperto che la donna fosse in possesso di 15 grammi di marjuana ed altri 6 di cocaina, ma anche di due bilancini di precisione, 560 euro in banconote di vario taglio ritenuti il provento dello spaccio e vario materiale da taglio e confezionamento.

Per la 31enne è scattato immediatamente l’arresto in flagranza per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dopo gli adempimenti di rito, è stata portata nella casa circondariale di Reggio Calabria. Droiga e materiali ritrovati sono stati posti sotto sequestro.