Moto, due Tempi 125: il calabrese D’Andrea primo assoluto al Trofeo del Mediterraneo

Fabio D’Andrea

Giornata di gloria per Fabio D’Andrea, il pilota calabrese originario della provincia di Cosenza, che ha conquistato il primo posto nella categoria due Tempi 125 durante la gara di moto del prestigioso Trofeo del Mediterraneo dell’autodromo del Levante di Bari. Un traguardo importante che conferma il talento e la determinazione del centauro, portabandiera della sua terra.

Il Trofeo del Mediterraneo, appuntamento clou del motociclismo nel sud Italia, ha visto la partecipazione di numerosi piloti provenienti da tutto il Paese. Nella categoria due Tempi 125, D’Andrea ha brillato sin dalle prove libere, mostrando un passo costante e una grande confidenza con la sua moto.

La gara, corsa su un circuito tecnico e impegnativo, è stata una vera battaglia di abilità e strategia. I motociclista calabrese ha mantenuto un ritmo serrato, duellando con i principali avversari e dimostrando un controllo perfetto nei tratti più insidiosi del tracciato. Decisiva è stata la sua gestione dell'ultima fase della corsa, dove ha saputo difendere la prima posizione con grinta e lucidità.

“Ritornare in pista dopo tanti anni è stata dura, era come se gareggiassi per la prima volta. Infatti, quando ho saputo che al Trofeo del Mediterraneo è stata reintrodotta la classe due tempi, ho sentito una emozione fortissima ed il desiderio di partecipare nuovamente dopo oltre 10 anni, anche perché era una promessa fatta a mio padre. In passato, oltre alla classe due tempi ho affrontato anche altre gare con i quattro tempi, ma l'adrenalina e la passione che nutro nei confronti di questa categoria è indescrivibile” ha confessato il centauro.

“Ho trovato una grande differenza tra l'ambiente lasciato anni fa, sia a livello tecnico che umano. Certamente, anni fa partecipavano piloti con molto più talento rispetto a quello attuale e l'ambiente che si viveva, era molto conviviale e familiare. Nella prima gara disputata giorno 2 novembre, ho conquistato la vittoria mentre domenica 3 ho realizzato il 3° posto e con la sommatoria dei punti raggiunti, mi sono aggiudicato il Trofeo del Mediterraneo... Il 1° Posto!” ha poi aggiunto.

“Per me – ha sottolineato - è stato un traguardo indescrivibile, sono tornato ragazzino in un attimo, con lo stesso fremito e la stessa passione. Nonostante mancassi da tanti anni in pista e senza aver sostenuto alcun allenamento fisico, né alcuna prova, ho ottenuto questo inaspettato e per me enorme risultato.”

“Questo è accaduto anche grazie al mio grande amico nonché uno dei più bravi preparatori meccanici d'Italia Gennaro Citarella, che da sempre sulla pista è il mio mentore. Ringrazio la mia ragazza Luana che si è prodigata a sostenermi in un mondo per lei del tutto nuovo insieme alla mia famiglia che mi supporta da sempre. Questa grande vittoria, non sarebbe arrivata se non avessi avuto anche il supporto degli sponsor che si sono resi disponibili fin da subito e hanno creduto in me” ha concluso Fabio D’Andrea.