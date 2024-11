Ss 106. Proseguono lavori di manutenzione nel crotonese: nuove barriere e parapetti

Proseguono gli interventi di manutenzione lungo la statale 106 Jonica, nei tratti compresi tra i comuni di Crotone, Strongoli e Melissa, avviati da Anas nei mesi scorsi.

Le attività procedono come da cronoprogramma e riguardano, nel dettaglio, il ripristino dei dispositivi di ritenuta stradale, compresa la ricostruzione dei parapetti tra il km 256, 000 e 274, 000 per un investimento complessivo di circa 890 mila euro.

Inoltre, nel tratto compreso tra il km 250,000 e il km 256,000, sono in corso gli interventi di installazione di nuove barriere stradali, il ripristino delle scarpate e delle reti anti lancio, in questo caso per una spesa di circa un milione e mezzo di euro.