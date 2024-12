Statale 106, concluso nel crotonese il risanamento del viadotto sul Neto

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

L’Anas ha completato le attività per il risanamento del viadotto sul fiume Neto, ubicato al km 259,800 della Statale 106 Jonica, nel territorio del Crotonese.

Le lavorazioni, dirette dagli ingegneri Carmelo Scozzafava, Aldo Blando e Silvio Rossi, hanno riguardato, in particolare, il rifacimento dei cordoli in calcestruzzo armato e l'installazione di nuovi giunti di dilatazione in corrispondenza di ogni campata. Le operazioni di varo dell'impalcato sono state eseguite col sollevamento effettuato con martinetti idraulici. L’intervento ha un valore complessivo 1 milione e 300 mila euro.